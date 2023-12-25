Süper Kupa'nın hakemi belli oldu
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 15:10, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 15:12
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.