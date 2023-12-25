Erden Timur: Futbolda artık temiz eller operasyonu başlasın

Turkuaz Medya Spor Zirvesi, Turkuaz Medya merkezinde düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yılın başkanı seçilirken, organizasyon sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni yılda iyi dileklerde bulunarak sözlerine başlayan Timur, "Dün hiç birimizi memnun etmeyen, futbol olarak da keyif aldıramadığımız ligin bu sene ve geçen seneki kalitesine yakışmayan bir derbi oldu. İki takımda başa baş gidiyor. Özellikle takımlar bunun stresiyle de başa çıkmaya çalışıyor. Bunu da anlayışla karşılamak lazım. O yüzden neticesinde böyle bir derbi izlettik. Yine, maalesef direk sonuca tesir eden bir hata yapıldı maçta. Başka hatalarda oldu. Tamamen herkesin kabul ettiği bir hata oldu. Daha erken vakitte hem kart, hem penaltı söz konusu oldu. Burada dediğimiz gibi aylarda Türk futbolundaki gerginliğin azaltılmasıyla ilgili şeyler söylüyoruz. Bunu da hep böyle söylemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Türk futbolundaki gerginliğin artması tüm futbola zarar veriyor"

Derbideki pozisyonun direk olarak şampiyonluğa etki ettiğinin altını çizen Erden Timur, "Tepki alacağız belki ama iki tane görevimiz var. Hakkımızı sonuna kadar savunmak, aynı zamanda eş zamanlı olarak Türk futbolunun da hakkını sonuna kadar savunmak. Dolasıyla hem ihtilalli olacağız, hem de hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Dün akşam maçtan sonra ve bugün de dahil bu konuda ki tüm resmi irtibatları sağlıyoruz. Tabii ki bu maçta, bu dakikada böyle hata yaşanmasaydı maç sonucu daha farklı olacaktı. Bu direk şampiyonluğa tesir eden bir hatadır. Bu kadar farklı yerden görüntüsü varken, VAR'ın bunu görmemesi ve bir taraftan da bu görüntü VAR'a gitmemiş olabilir diyorlar. Bunu düşünmek bile istemiyoruz. Çünkü bu bambaşka bir tarafa götürür. Gitmiş olduğundan yola çıkarak bu görüntünün işlenmeyip, hakemin çağırılmamasının akla mantığa yatar hiçbir durumu söz konusu değil. Şunu söylemek istiyorum. Türk futbolundaki gerginliğin artması tüm futbola zarar veriyor. Geçen yaşanan olay, Avrupa futbolunda çok farklı noktaya götürüyor. Bunun verdiği sorumlulukla hoyratça değil, hakkımızı çok doğru bir şekilde savunuyoruz. Bir şeyler kaybedecek olsak bile Türk futbolunun geleceği için doğru şeyler yapma zorundalığımızı yenilemek istiyorum. Biz televizyon programına çıkıp, Türk futbolu için yapılması gerekenleri 2 saat saydık. Gerekirse kanun değişiklikleri yapalım diye. Bunun sorumluluğunu hissediyoruz. Şampiyon olmak çok önemli. Haksızlığa uğramamak çok önemli. Her camii açısından. Ama insanların birbirine zarar verecek noktaya geldiğinde kimsenin canı hiç kimsenin canından kıymetli değil. Bu bilinçte de olmamız gerekiyor. Acilen bağıranın, çağıranın hakkının daha çok savunulduğu, her türlü manipülasyonun yapıldığı daha fazla haklı olmaya çalıştığı bir ortam sürdürülebilir değil. Dün bunun bir tezahürünü gördük" şeklinde konuştu.

"Üzerinden 14 ay geçti, henüz 3 aylık bir yöneticiyken o hatayı yapmıştım. Defalarca özür diledim"

Bu konunu kesinlikle federasyon tarafından açıklanması gerektiğini vurgulayan Timur, "26 kameranın olduğu yerde bu görüntüler varken, böyle üst düzey ve şampiyonluğu direk etkileyecek bir maçta bunun kabul edilebilir bir şey değil. Bununla ilgili gerekli cezalar verilmeli. Bununla ilgili daha derin araştırmalar yapılması gerekiyor. Gerekli başvuruları geçen sene bu zamanlar yaptık. Bu işler kamuoyunu manipüle ederek yapılıyor. Bunların derhal önlenmesi gerekiyor. Hepimiz başvuralım dedik. Telefonlarımız, her şey incelensin. Kimse ayranım ekşi demiyor. Hepimiz, kim varsa bu işin sorumlusu hepimizin baştan sona futbolda temiz eller yapılsın dedik. Bunu da geçen sene söyledik. Buna derhal başlanması lazım. Biz saha böyle şeylere yaşamak istemiyoruz. Sadece hakemler cezalandırılarak olmaz. Hepimiz bu sorumluluğun içerisindeyiz. Artık temiz eller operasyonu başlasın. Gerekirse kanun değişikliği yapılsın. Bu işi el birliği ile düzeltmemiz lazım. Bugün bizim, yarın başka birinin canı yanıyor. Ama böyle bir derbide böyle bir hata yapılması kabul edilemez. Sadece kendi haklarımızı savunmayalım. Türk futbolu adına bir şeyler isteyelim. Türk futbolu adına bu temizliği isteyelim. Üzerinden 14 ay geçti, henüz 3 aylık bir yöneticiyken o hatayı yapmıştım. Defalarca özür diledim. O zamandan sonra daha kontrollü davranmaya çabaladım. Buradan tekrar böyle bir çağrıda bulunuyorum. Tüm paydaşlar olarak elimizden geleni yapmamız lazım. Dün bize yaşatılan şeyi, kimsenin yaşamasını istemiyorum. 1-2 puan, bunlar şampiyonluk yarışında belirleyici şeyler. Dün 3 puan ile sonuca etki edildi. Dolasıyla bunlar kabul edilebilir değil. Tüm sosyal medya ilişkileri ve hepsi incelensin" ifadelerini kullandı.