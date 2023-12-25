Bakan Kacır: Terör eylemlerini milli savunma sistemleri sayesinde imkansızlaştırdık

Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Valiliği, TÜBİTAK ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen, İstanbul'daki okulların TÜBİTAK Popüler Bilim yayınlarıyla buluşturulduğu "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesinin tanıtımı ve "Küçükçekmece Bilim Merkezi Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

Etkinlikteki konuşmasına, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehitlik mertebesine erişen askerlere Allah'tan rahmet, kederli ve onurlu aileleri ile Türk milletine başsağlığı dileyerek başlayan Kacır, şunları söyledi:

"Bu toprağın çocuklarının, bu vatanın evlatlarının şehadet haberleri ile yüreğimiz yandı. Fakat Aziz milletimiz müsterih olsun ki kahramanlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bu hıyanet teröristlerin yanlarına kalmadı, kalmayacak. Bölücü örgütün bu alçak eylemlerini ülkemiz sınırları içinde gerçekleştirmesini, Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz Milli Savunma Sistemleri sayesinde büyük ölçüde imkansızlaştırdık. Terörü vatan toprağından kazıdık, attık.

Fakat biz her alanda sadece bugünü değil, milletimizin yarınını da düşünüyoruz. Bu anlayışla terörü sadece ülke sınırlarımız içinden söküp atmakla kalmıyor, güney sınırımızda kurulmaya çalışılan terör devleti, oluşturulmaya çalışılan terör koridoru haritalarını da yırtıp atıyoruz. Pençe-Kilit Harekatı ve milletimiz için tehdit oluşturan terör odaklarına karşı düzenlediğimiz sınır ötesindeki tüm harekatlarımız, Milli Savunma Sistemlerimizin desteği ve Mehmetçiğimizin eşsiz kahramanlığıyla bugünlere geldi. Bundan sonra da terörü coğrafyamızdan silinceye dek devam edecektir."

- "Kritik teknolojilerde 'tam bağımsızlık' anlayışıyla yürüyüşümüze devam ediyoruz"

Bakan Kacır, kritik teknolojilerde "tam bağımsızlık" anlayışıyla yürüyüşe devam ettiklerini belirterek, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacak atılımları birer birer gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'yi AR-GE ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve beşeri sermayesiyle küresel bir üretim üssü haline getirdiklerini dile getiren Kacır, gençleri bilim ve teknoloji kültürü ile buluşturacak ve onların bu alanda yeni çalışmalar yapmasını sağlayacak adımlar attıklarından bahsetti.

Kacır, bu adımların başında TEKNOFEST'in yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile yarışmalara katılan gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyor, bilim ve teknoloji yolculuğunda onların yanında yer alıyoruz. 2023 yılında 44 teknoloji yarışmamıza, 337 bin takımda 1 milyon gencimizin katılımı, dünyada eşi benzeri olmayan bir toplumsal seferberlik ruhunun Türkiye'de doğduğunu gösteriyor. Tabii TEKNOFEST gençlerimize sunduğumuz imkanlardan sadece bir tanesi. Türkiye'nin dört bir yanında, 81 şehrimizin tümünde kurduğumuz 125 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 16 bin ortaokul ve lise öğrencimize, tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama, nesnelerin interneti, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik gibi yenilikçi teknoloji alanlarında 36 ay süreli ücretsiz eğitimler düzenliyoruz."

Bilim, teknoloji kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi için sağladıkları diğer desteklerden ve yaptıkları çalışmalardan bahseden Kacır, bilim merkezleri ile çocukları ve gençleri bilimle buluşturup denemeye ve keşfetmeye teşvik ettiklerini, onlara bilim tutkusu aşıladıklarını anlattı.

Kacır, "Konya, Kocaeli, Kayseri, Bursa, Elazığ, Üsküdar, Antalya, Gaziantep ve Trabzon olmak üzere 9 büyük ölçekli bilim merkezimizde hizmet veriyoruz. Çalışmaları devam eden Altındağ, Şanlıurfa, Düzce, Denizli, Samsun, Yozgat, Esenler bilim merkezleri ile bu sayıyı 16'ya çıkaracağız. Merkezlerimizde bugüne kadar yaklaşık 9 milyon 700 bin ziyaretçimizi ağırladık. Ayrıca mevcutta faaliyet gösteren 13 küçük ölçekli bilim merkezimizin yanında 10 yeni merkezini de yakında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Bugün bu projelere bir yenisini daha eklediklerini anımsatan Kacır, şu bilgileri verdi:

"İmza törenini gerçekleştireceğimiz Küçükçekmece Bilim Merkezimizde, Doğa Bilimleri, Astronomi, Havacılık ve Uzay, Teknoloji, Tasarım ve Matematik olmak üzere 5 bilim atölyesi yer alacak. Ziyaretçilerimiz atölyelerimizde yaparak öğrenme ve takım çalışması esaslı pek çok sürükleyici eğitim ve etkinlikte buluşacak. 1000 metrekarelik sergi alanımızla da gençlerimiz temel bilimlerden geleceğin teknolojilerine pek çok bilimsel konuyu deneyimlemenin heyecanını yaşayacak. Toplumla bilimi, bilimle toplumu buluşturacağız. Bilim merkezimiz şimdiden İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Tüm bu projelerde yetişen gençlerimizin yanında olmaya eğitim hayatları boyunca ve girişimcilik yolculuklarında da devam ediyoruz."

- "Bugünün Türkiye'si artık gençlerin Türkiye'nin en büyük şirketlerine öncülük ettiği bir Türkiye"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuşmasında, ilk Turcorn'lardan Dream Games'in oyunu "Royal Match"ın dünyada en yüksek geliri elde etmesi konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

"Royal Match"in geçen aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını, İngiliz Financial Times gazetesinin konuya ilişkin haber yaptığını anımsatan Kacır, "200 kişilik bir teknoloji girişiminden bahsediyoruz. Bu girişim yıllık 2 milyar dolarlık gelir elde edebilen ama bütün bunları entelektüel sermayeyi ürüne ve hizmete dönüştürebilme kabiliyetiyle ortaya çıkarabilen bir girişim. Bugünün Türkiye'si artık gençlerin Türkiye'nin en büyük şirketlerine öncülük ettiği bir Türkiye. Buradaki genç kardeşlerimizde gelecekte çok başarılı girişimlere imza atacaklar." dedi.

- "39 ilçemize TÜBİTAK kitaplığı kuruyoruz"

"Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi ile Cumhuriyetin 100. yılında, 517 bin 350 popüler bilim kitabını ve on binlerce dergiyi, İstanbul'daki 4 bin 44 okula armağan ettiklerini aktaran Kacır, "Ayrıca İstanbul'daki ilçelerimizin tümüne, 39 ilçemize TÜBİTAK kitaplığı kuruyoruz. Çünkü gençlerimiz bizim en değerli varlıklarımız, bugünün ve yarının teminatıdır. Gençlerimizden, öğrencilerimizden beklentimiz büyük." dedi.

Bakan Kacır, konuşmasına gençlere verdikleri önemden bahsederek devam etti. Geleceğin Türkiye'sini inşa ederken, gençlerle beraber yürüdüklerini bildiren Kacır, gençlerin erken yaşlardan itibaren okuma alışkanlıkları elde etmelerini ve birer bilim okuryazarı olmalarını istediklerini söyledi.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Kacır, tıpkı tarihte olduğu gibi ancak merhamet ve adaletle yükselen bir medeniyetin ışığında gelişen bilim ve teknolojinin insanlığa iyilik getirebileceğini aktardı.

Bakan Kacır, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz bu yolculukta her daim sizinleyiz, sizlerle olacağız. Bizim en kıymetli yol arkadaşımız sizlersiniz. İnanıyorum ki kitaplarla bağımız kuvvetlendikçe, düşünce çabasından, okumaktan vazgeçmedikçe ülkemize ve insanlığa yararlı nice ilmi çalışmanın, teknolojik kazanımın kapısını aralayacağız. 'izm'ler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir, diyor Cemil Meriç. İdeolojik prangalara hapsolmadan, Allah'ın yarattığı ve yeryüzünü imar etmek üzere vazifelendirdiği en şerefli varlık olan insan olmamızın şuuru ve hür düşüncenin ufku ile kitaplarla buluşmak ümit ederim ki hayata anlam katacak. Yeter ki siz hayal kurmaktan, inanmaktan, çalışmaktan vazgeçmeyin. Bugün 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin tüm gurur tablolarında gençlerimizin izi var.

'Türkiye Yüzyılı'nın yeni başarı hikayelerinde de sizlerin imzası olacak. Benim şuna inancım tam; biz gençlerimize yatırım yaptıkça, onların önlerindeki engelleri kaldırdıkça, bu ülkeden daha nice Aziz Sancarlar, nice Selçuk Bayraktarlar çıkacak. Ağustos böceği ile karıncanın hikayesini hepimiz biliriz. Birileri Ağustos böceği gibi olsa da İstanbul gibi eşsiz bir şehre hizmet etme imkanı kendilerine sunulmuşken tembellik etse de biz şehirlerimiz için, milletimiz için karıncalar gibi çalışmaya devam edeceğiz."

Programa Bakan Kacır'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve proje yetkilileri katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından söz konusu protokollerin imzaları atıldı.