Letonya, alkollü sürücülerin araçlarını Ukrayna'ya hibe etti

Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana el konulan 903 bin 453 euro değerindeki 271 araç Ukrayna'ya teslim edildi, 34 aracın da yakında gönderilmesi bekleniyor.

Delfi haber portalının haberine göre, Letonya Parlamentosu (Saeima), 16 Şubat'ta alkollü sürücülerin araçlarına el konularak Ukrayna'ya bağışlanmasına olanak sağlayan yasa tasarısını kabul etti.

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