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Letonya, alkollü sürücülerin araçlarını Ukrayna'ya hibe etti

Letonya'da alkollü oldukları belirlenen sürücülere ait 271 aracın Ukrayna'ya bağışlandığı açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 20:39, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 21:17
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Letonya, alkollü sürücülerin araçlarını Ukrayna'ya hibe etti

Delfi haber portalının haberine göre, Letonya Parlamentosu (Saeima), 16 Şubat'ta alkollü sürücülerin araçlarına el konularak Ukrayna'ya bağışlanmasına olanak sağlayan yasa tasarısını kabul etti.

Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana el konulan 903 bin 453 euro değerindeki 271 araç Ukrayna'ya teslim edildi, 34 aracın da yakında gönderilmesi bekleniyor.

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