İki şehidin naaşı memleketlerine getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Malatya Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, siyasi parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yakınları, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin yakınları gözyaşı döktü. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı, törenin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Şehidin naaşının yarın burada defnedileceği öğrenildi.

Tokatlı şehidin naaşı memleketine getirildi

Irak'ın kuzeyinde teröristler ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı memleketi Tokat'a getirildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda çıkan çatışmada şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın (23) naaşı, memleketi Tokat'a getirildi. Şehit, Tokat Havalimanı'nda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve aile yakınları tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı. Şehit Karaca'nın cenazesi, yarın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.