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Türkiye İsrail'in yalanlarını dünyaya duyuruyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, "İsrail devletinin resmi olarak ortaya koydukları yalan ve dezenformasyonları bir şekilde delilleriyle çürütüp, bütün dünya kamuoyuna sunuyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 23:45, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 23:46
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Türkiye İsrail'in yalanlarını dünyaya duyuruyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda "Karabük'ten Gazze'ye İnsanlık Hattı" paneli düzenlendi. Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, 7 Ekim'den bugüne İsrail'in sistematik yalanlarıyla katliamlarını meşrulaştırmak için ortaya koydukları yalanlar ve dezenformasyonlarla mücadele etmeye çalıştıklarını belirtti. Kardaş, "O gün bugündür elimizden geldiğince ben ve çalışma arkadaşlarım, bütün dünyaya bu yalanları, İsrail'in yalanlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Hem Türkçe hem İngilizce hem Arapça hem Fransızca dillerinde İsrail devletinin resmi olarak ortaya koydukları yalan ve dezenformasyonları bir şekilde delilleriyle çürütüp, bütün dünya kamuoyuna sunuyoruz. Dünyada bugün Türkiye dışında Filistinliler için İsrail'e karşı, İsrail'in algı operasyonlarına karşı, İsrail'in dezenformasyon çalışmalarına karşı kurumsal olarak mücadele eden bir devlet yok. Net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde bu mücadeleyi veriyor. Bu mücadele elbette bu ölümler ve bu zulüm karşısında bir karşı duruştur. Bizim de elimizden bu anlamda, İsrail'in yalanlarını durdurabilmek, en azından dünya kamuoyuna gerçekleri anlatabilmek pahasına bu çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

"İsrail algı üzerine kurulmuş bir devlet"

İsrail'in algı operasyonlarının ilk defa karşılaşılan bir durum olmadığını aktaran Kardaş, "İsrail algı üzerine kurulmuş bir devlet, algı üzerine yürümüş bir yapı, yalan üzerine kurulmuş bir yapı. Dolayısıyla da bu yalanlarıyla mücadele etmek de en az bunlarla 'fiziki anlamda mücadele etmek kadar önemlidir' diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti bugün İsrail'in bu yalanlarıyla mücadele etmeye çok net bir şekilde kararlı. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca 7 Ekim'den bu yana bu konuda birçok açıklama yaptı ve biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak bu konuda İsrail devletinin resmi makamlarının yaptığı tüm açıklamaları didik didik inceliyoruz ve yalan olanlarını tabii ki delilleriyle ortaya koyup, bütün dünya kamuoyuna sunuyoruz. Şunu söylemek istiyorum, birçok konuda dünya kamuoyunu bu yalanlar noktasında uyarabilmeyi başardık" dedi.

Birlikte mücadele vurgusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin meselesine bugün değil, en başından beri sahip çıkan ve bu meseleye ilgi gösteren, dertlenen, elinden gelen her çabayı gösteren bir ülke olduğunu vurgulayan Kardaş, şunları kaydetti:

"Bugünkü mücadele de yine bu hakikat mücadelesi işin bir tarafı ve bu mücadeleyi de bizler veriyoruz. Sizlerden de bu anlamda elbette destek istiyoruz. Bu mücadeleyi tek başına herhangi bir kurum, herhangi bir ülke, herhangi bir siyasi lider veremez. Hep beraber olursak verebiliriz. Karabük Üniversitesinde, Karabük'te bugün bu toplantının olması bu mücadeleye çok önemli bir destektir, çok önemli bir katkıdır. Emin olun, 'Biz burada toplanarak ne yaparız, nasıl bir katkıda bulunuruz?' diye düşünmeyin, bu çok değerlidir. Başka yerlerde Türkiye'nin birçok şehrinde, birçok bölgesinde yine buna benzer toplantılar, benzer çalışmalar, mücadele elbette yürütülüyor. Dolayısıyla da sizin bu yaptığınız toplantı çok anlamlıdır, çok değerlidir. Bugün yapılması gereken, bizim sivil insanların yapabileceği en önemli şey budur, bu katkıdır ve sizden ricam sosyal medya üzerinden özellikle bu İsrail'in yalanlarıyla mücadele ederken bizlere katılmanız. Hep birlikte bu mücadeleyi verelim."

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Doç. Dr. Meryem Çolak'ın yaptığı panelde Dr. Öğretim Üyesi Şeydanur Tezcan Özer "Korku ile ümit arasında bir mücadele, Gazze", Dr. Öğretim Üyesi Selin Tekin Güven "Acil durum sonrası yardım ve destek faaliyetlerine sosyal psikolojik bakış açısı: Filistin soykırımına karşı toplumsal kimlik paylaşımı", Yazar Halis Mutlu "Anlatılan İslam ile yaşanan İslam (Kudüs -Gazze)" ve Dr. Abdelrahman El-Farra "Filistin'deki direnişin durumu ve saha gelişmeleri" konularını ele aldı. Panelistlerin konuşmalarının ardından saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli üniversite öğrencilerine yönelik temsili mezuniyet töreni düzenlendi.

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