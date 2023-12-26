26 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
26 Aralık 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 00:06, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 00:09
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/558
Rekabet Kurulu Üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Ayşe ERGEZEN atanmıştır.
25 Aralık 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI