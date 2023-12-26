Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar: 2023/556

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

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