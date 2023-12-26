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ABD'ye gitmek üzere Meksika'dan 10 bin kişilik göçmen konvoyu yola çıktı

ABD'ye varmak üzere Meksika'dan 10 bin kişilik yeni bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 07:11, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 07:29
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ABD'ye gitmek üzere Meksika'dan 10 bin kişilik göçmen konvoyu yola çıktı

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen ABD'ye bir şekilde ulaşmak istiyor.

İnsani Onurlandırma Merkezi (CDH) Direktörü Luis Rey Garcia Villagran, yaptığı açıklamada, şimdilik 10 bin civarında göçmenin yola koyulduğunu ancak bu sayının 15 bine kadar çıkabileceğini söyledi.

Göçmenlerin uyruklarının 24 farklı ülkeden oluştuğunu belirten Villagran, grupların içinde 3 bini aşkın 14 yaş altı çocuklar ile hamile kadınların da bulunduğunu kaydetti.

Villagran, bu yılki en büyük göçmen akının yaşandığını hatırlatarak, bu denli büyük bir kalabalığın ABD'ye varmasının ciddi zorlukları beraberinde getireceğini belirtti.

Haberler üzerine Meksika ve ABD'nin sınır boylarında güvenlik gücü takviyesinde bulunacağı bilgisi paylaşıldı.

Meksika'da çok sayıda göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla ABD'ye kaçmak isterken, çetelerin ve organize suç gruplarının eline düşüyor.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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