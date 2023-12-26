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Milli oyun firması Candy Crush'ı tahtından etti

Türkiye merkezli oyun firması Dream Games'in geliştirdiği Royal Match, 2 milyar dolara ulaşan yıllık geliriyle Candy Crush Saga'yı geride bıraktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, Financial Times gazetesinin haberinden paylaştığı görüntüde "Candy Crush'ı tahtından etti" başlığı kullanıldı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 08:15, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 08:48
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Milli oyun firması Candy Crush'ı tahtından etti

Türkiye'nin son yıllarda gurur kaynağı olan oyun sektörü, küresel çapta başarılarına devam ediyor. Ülkemizin ilk Turcorn'larından Dream Games'in oyunu "Royal Match" dünyada en yüksek geliri elde etti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Türk teknoloji girişimi olan Dream Games'in 'Royal Match' oyununun geçen aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını, 2021'de 2,75 milyar dolar değerlemeyle ilk unicornlarımızdan yani Turcorn'larımızdan olan Dream Games'in 200 kişilik ekibiyle, bu yıl yıllık gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara yükselttiğini, Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını biliyor muydunuz?" değerlendirmesini yaptı.

EN ÇOK CİRO YAPAN FİRMA UNVANI

Kacır'ın, paylaştığı görüntüde ise "Royal Match, Candy Crush'ı app store'daki tahtından etti" başlığı kullanıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Apple ve Google'ın online uygulama mağazalarında yapılan harcamaları raporlayan araştırma şirketi Data.ai'nin verilerinin, en çok ciro yapan firmanın Türk teknoloji girişimi Dream Games'in "Royal Match" adlı oyunu olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada, İngiliz gazetenin kullandığı "İstanbul'da küçük bir ekip tarafından kurulan oyun firmasının Microsoft'un sahip olduğu Candy Crush gibi birçok oyunu gölgede bıraktı" şeklindeki ifadeye yer verildi.

ÇİNLİ YATIRIMCI YAKINDAN İZLİYOR

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Çin'e bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Kacır, Türkiye'de yeni nesil teknoloji yatırımlarını desteklediklerini bildirdi. Bakan Kacır sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'ye çok güçlü bir ilgi var ve hedefimiz önümüzdeki dönemde bu ilgiyi yatırıma dönüştürmek" diye konuştu. Kacır, "Türkiye'ye çok güçlü bir ilgi var ve hedefimiz; önümüzdeki dönemde bu ilgiyi yatırıma dönüştürmek, bu markaların Türkiye'ye yatırım yapabilmelerini sağlayacak adımları atmak."

MARKALARIN YENİ ADRESİ OLACAĞIZ

Kacır, gelecek dönemde Türkiye'deki mevcut üreticilerin yenilikçi teknolojiler odağında hızlı bir dönüşüme imza atacağını ve yeni oyuncuların Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğini vurguladı. Bu ziyaretlerin, Türkiye'ye gelecek yatırımları hızlandıracağını dile getiren Kacır, şunları kaydetti: "Mobilite sektöründe akıllı ulaşım çözümleri tarafında önemli projeler gerçekleştiren Huawei'yi de ziyaret ettik. Şirketin Türkiye'de bir AR-GE merkezi var. Bu merkez önemli çalışmalara imza atıyor. Huawei'nin otomotiv çözümlerinde kullandığı pek çok ürün ve sistemin Türkiye'deki AR-GE merkezinde geliştirilmiş olduğunu duymak ayrı bir gurur vesilesi oldu. Türkiye'nin yenilikçi teknolojilerin üretim üssü olması için çalışacağız. Önümüzdeki dönemde pek çok marka ve üreticinin adresi Türkiye olacak."

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