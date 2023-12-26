Bakanlık ilk kez bu sayıda kariyer uzman yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 158 uzman yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yarışma Sınavı için başvuru süreci, 8-29 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek.

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı aşaması test usulünde, 23 Mart 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başvuracak adayların 2022 ve 2023 yıllarında yapılan KPSS ilgili puan türlerinden asgari 70 puan almış olması gerekiyor.

Adayların ayrıca 35 yaşını doldurmamış olması da şartlar arasında yer aldı.

Alım yapılacak kadrolara başvuru yapabilecek bölümler şu şekilde:

Bahçe Bitkileri Lisans

Tarla Bitkileri Lisans

Bitki Koruma Lisans

Tarım Ekonomisi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Zootekni, Süt Teknolojisi

Tarım Makineleri

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi

Gıda Mühendisliği

Veteriner Lisans

Tütün Eksperliği, Tütün Teknolojisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Harita Mühendisliği:

Makine Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Lisans

Uluslararası İlişkiler

İstatistik Lisans

Matematik Lisans

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