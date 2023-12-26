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Bakanlık ilk kez bu sayıda kariyer uzman yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 09:20, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 09:22
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Bakanlık ilk kez bu sayıda kariyer uzman yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 158 uzman yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yarışma Sınavı için başvuru süreci, 8-29 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek.

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı aşaması test usulünde, 23 Mart 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başvuracak adayların 2022 ve 2023 yıllarında yapılan KPSS ilgili puan türlerinden asgari 70 puan almış olması gerekiyor.

Adayların ayrıca 35 yaşını doldurmamış olması da şartlar arasında yer aldı.

Alım yapılacak kadrolara başvuru yapabilecek bölümler şu şekilde:

Bahçe Bitkileri Lisans
Tarla Bitkileri Lisans
Bitki Koruma Lisans
Tarım Ekonomisi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni, Süt Teknolojisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi
Gıda Mühendisliği
Veteriner Lisans
Tütün Eksperliği, Tütün Teknolojisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Harita Mühendisliği:
Makine Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği Lisans
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Hukuk Lisans
Uluslararası İlişkiler
İstatistik Lisans
Matematik Lisans

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