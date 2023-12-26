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Brent petrolün varil fiyatı 79,09 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,09 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 09:42, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 10:05
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Cuma günü 80,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 79,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,80 dolardan alıcı buldu.

Dün petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem yapılmadı. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemleri petrol fiyatları üzerindeki etkili olmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 19 Kasım'da X hesabından, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını açıklamıştı. Dünyanın en büyük konteyner şirketi İtalyan-İsviçre ortaklı Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, Alman taşımacılık şirketi Hapag-Lloyd, Fransız gemicilik şirketi CMA CGM ve İngiliz enerji şirketi bp, güvenlik gerekçesiyle Kızıldeniz'deki tüm seferlerini askıya aldığını duyurdu.

Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar küresel tedarik zinciri krizi yaşanabileceği endişelerini artırırken, sorunun enerji sevkiyatlarını da kapsayacak şekilde genişleyebileceği ihtimali fiyatları yukarı yönlü hareketlendirdi.

Brent petrolde teknik olarak 79,21 ile 79,27 dolar aralığının direnç, 78,99 ile 78,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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