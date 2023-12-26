PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 10:07, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 10:08
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 17 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un 10 ilçesinde 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.