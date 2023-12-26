Dumandan etkilenen ev sahibi hastanede hayatını kaybetti

Citti, tedavisinin 7. gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

18 Aralık'ta İstasyon Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde çıkan yangında, alevleri fark eden ev sahibi Osman Citti, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen Osman Citti, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net