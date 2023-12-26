Dolarda yeni zirve: 29,34 TL

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,1890 29,1900 29,3400 29,3410 Avro 32,0230 32,0240 32,3420 32,3430 Sterlin 37,0060 37,1230 37,2430 37,3630 İsviçre Frangı 34,0230 34,1940 34,2550 34,4270 ANKARA ABD Doları 29,1590 29,2390 29,3100 29,3900 Avro 31,9830 32,0630 32,3020 32,3820 Sterlin 36,9460 37,1560 37,1830 37,3930