Dolarda yeni zirve: 29,34 TL
Dolar günü 29,34 TL'den tamamlayarak yeni tarihi zirvesini gördü. Merkez Bankası'nın kontrolündeki kurda her gün sınırlı artış dikkat çekiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 17:28, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 17:45
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,1890
|29,1900
|29,3400
|29,3410
|Avro
|32,0230
|32,0240
|32,3420
|32,3430
|Sterlin
|37,0060
|37,1230
|37,2430
|37,3630
|İsviçre Frangı
|34,0230
|34,1940
|34,2550
|34,4270
|ANKARA
|ABD Doları
|29,1590
|29,2390
|29,3100
|29,3900
|Avro
|31,9830
|32,0630
|32,3020
|32,3820
|Sterlin
|36,9460
|37,1560
|37,1830
|37,3930