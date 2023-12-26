Hakkari'de görevli polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, Sonay'ın yakınları, vali yardımcıları, polis ve askerler katıldı.

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