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2024'te kaç gün resmi tatil var?

Yeni yıl yaklaşırken, 2024 yılında yer alan resmi tatiller de merak konusu oldu. Öğrenciler, öğretmenler, memurlar, anne babalar yeni yılda yapılacak resmi tatilleri merak ediyor. 2024 yılı resmi tatiller takvimine göre toplam 15 gün tatil olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 11:28, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 11:29
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2024'te kaç gün resmi tatil var?

2023 yılının son haftalar yaşanırken, vatandaşlar 2024 yılı hazırlıklarına başladı. Şimdiden tatil planı yapmak isteyenler resmi tatiller takvimini araştırıyor. 2024 yılında 13 gün resmi tatil hafta içine denk gelirken, 3 gün ise hafta sonu günlerine denk geliyor.

2024 KAÇ GÜN RESMİ TATİL?

2024 yılında toplam 15 gün resmi tatil yapacağız. Kurban bayramı 4.5 gün, Ramazan bayramı ise 3.5 gün resmi tatil olacak.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Yarıyıl Tatili: 22 Ocak Pazartesi - 4 Şubat Pazar

Ramazan Bayramı Arife (yarım gün): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1.Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2.Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3.Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arife (yarım gün): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1.Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2.Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3.Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4.Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi

30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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