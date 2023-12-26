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Yargıtay'dan emsal karar: Muhtar tebligatı götürmekle sorumlu değil

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, evde olmayan kişinin tebligatını teslim alan muhtarın, tebligatı ilgili kişiye teslim etmemesi nedeniyle adli para cezasına çarptırılmasını, "muhtarların tebligatı götürmekle yükümlü olmadığı" gerekçesiyle bozdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 21:05, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 21:34
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Yargıtay'dan emsal karar: Muhtar tebligatı götürmekle sorumlu değil

Dairenin kararına göre, Mersin Silifke'deki bir postacı, hakkında icra takibi başlatılan bir kişi hakkındaki tebligatı ilgilinin evde olmaması nedeniyle mahalle muhtarına bıraktı. Postacı, tebligatı muhtara bıraktığını, muhtardan alması gerektiğini söylemesini de ilgili kişinin komşusuna bildirdi.

Muhtar, ilgilinin evine haber kağıdı yapıştırdı, daha sonra gördüğünde de evrakı teslim etti.

EVİNE HACİZ GELEN KİŞİ MUHTAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İcra işlemleri kapsamında evine haciz memurları gelen kişi, kendisine tebligat yapılmadığını, bu nedenle itirazda bulunamadığını, itiraz süresinin geçtiğini belirterek, tebligatı teslim alan muhtar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakkında dava açılan muhtar, Silifke Ağır Ceza Mahkemesince, Tebligat Kanunu'na muhalefet suçundan 1800 lira adli para cezasına çarptırıldı.

YEREL MAHKEME CEZA VERDİ, MUHTAR İTİRAZ ETTİ

Sanık muhtar, tebligatı götürme görevinin bulunmadığı, hakkında soruşturma izni alınmadan yargılama yapıldığı, şikayetçiye tebligatı bildirdiğini belirterek, yerel mahkeme kararına itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 7. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı hukuka aykırı bularak bozdu.

Dairenin kararında, "Tebligat Kanunu'na göre köy muhtarının muhatap adına kendisine tebligat yapılacak kişilerden olmaması ve kendisine teslim edilen tebligat evrakını sadece muhafaza etmekle mükellef olup, ilgilisine götürüp verme yükümlülüğünün bulunmaması karşısında, unsurları itibarıyla oluşmayan suçtan beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.

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