TCMB'nin TL depo alım ihalesine 130 milyar 263 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin bugün açtığı 60 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 59 milyar 999 milyon 800 bin lira olurken, ihaleye 130 milyar 263 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,85, maksimum faiz oranı yüzde 42,35, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,27 olarak ilan edildi.