MEB'e bağlı liselerde ek ders ücreti Cumhurbaşkanılğı bütçesinden

Bu yıl ki bütçe kanunu onaylandı. Kanun kapsamında yapılan bir düzenleme dikkat çekti. Öğretmenlerin tüm ek ders ücreti Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktayken, bu yıl ki bütçe uygulamasında Milli Eğitim Bakanlığı yerine MEB'e bağlı lise öğretmenlerinin ek ders ücretleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenmesi belirlendi.

Konuya ilişkin çok sayıda kafa karışıklığı ortaya çıkması üzerine, Gazeteci Bülent Aydemir bu hususu Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine sordu.

Gazeteci Aydemir'in sosyal medyadan açıklaması şu şekilde:

MEB'e bağlı lise öğretmenlerinin ek ders ücretleri Bakanlık bütçesi yerine Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek. Sizin için sordum; bir sıkıntı yokmuş. "Öğretmenlerimiz ek ders ücretlerini alacaklar" denildi. Sistemdeki yönlendirmenin teknik çalışmadan kaynaklı olduğu söylendi!



Dolayısıyla, lise öğretmenlerinin ek ders ücretinin sistemdeki bir yönlendirmenin teknik çalışması nedeniyle bu yıl ki bütçe kanununa göre Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacak.

Gazeteci Aydemir'in twiti: