Polisten kaçarken yakalanan cinsel istismar şüphelisine adli kontrol
Pendik'te, cinsel istismar iddiasıyla gözaltındayken götürüldüğü hastaneden kaçtıktan sonra yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
M.İ.B. (16) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.C.A. (19) polis ekiplerince 25 Aralık'ta yakalandı.
Şüpheli, gözaltındaki işlemlerinin ardından doktor raporu alınması için polis nezaretinde hastaneye götürüldü. Ellerindeki kelepçeleri çözüldükten sonra doktorla yalnız bırakılan şüpheli, buradan kaçtı.
Hastanenin karşısında bulunan eve zorla giren şüpheli, vatandaşların müdahalesinin ardından pencereden atlayıp kaçmak istediği sırada bir kişi tarafından sopayla darbedildi.
Polis ekiplerince yakalanan ve hakkında 42 suç kaydının bulunduğu belirtilen M.C.A, emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.
Savcılıkça "cinsel taciz" suçundan ifadesi alınan M.C.A, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.D. de emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.