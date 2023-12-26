Polisten kaçarken yakalanan cinsel istismar şüphelisine adli kontrol

Hastanenin karşısında bulunan eve zorla giren şüpheli, vatandaşların müdahalesinin ardından pencereden atlayıp kaçmak istediği sırada bir kişi tarafından sopayla darbedildi.

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