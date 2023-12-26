Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş'ta gündem yeni teknik direktörün kim olacağı. Yönetim kurulu, temaslarını sürdürüyor.

İsim veren ilk kişi, futbol şubesinden sorumlu yönetici Feyyaz Uçar oldu. Uçar, Sergen Yalçın'ın adaylar arasında olduğunu açıkladı.

Samat Aybaba ve Uçar, 51 yaşındaki çalıştırıcı ile bir araya gelecek.

Yalçın, futbolculuğunda efsanesi olduğu Beşiktaş'a 2020-2021 sezonunda çifte kupa sevinci yaşatmıştı.

GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİMLER

Gündemdeki diğer teknik direktör adaylarıysa yurtdışından. Ole Gunnar Solskjaer ve Bruno Genesio isimleri öne çıkıyor. İki teknik adam ile de görüşmeler yapılsa da, anlaşma zemini oluşmadı. İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya göre de Beşiktaş Quique Setien ile temas halinde.

Solksjaer son olarak Manhcester United'ı, Bruno Genesio Rennes'i, Setien de Villarreal'i çalıştırdı.