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Kafes-23 operasyonlarında toplam 74 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 74'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 14:53, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 14:55
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Kafes-23 operasyonlarında toplam 74 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 22 Aralık Cuma günü sosyal medya hesabından duyurduğu, 5 yerel organize suç örgütünün çökertildiği operasyonlar kapsamında yakalanan 96 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 74'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 22'si ise adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

Polis, örgüt üyelerinin adres sorma veya fotoğraf çektirme bahanesiyle tanıştığı turistleri İstiklal Caddesi ile Beşiktaş'taki 5 eğlence mekanına götürüp yüksek hesap ödemeye mecbur bıraktıklarını, hesaba itiraz eden mağdurların etrafını sarıp korkuttuklarını, direnç gösterenleri darbettiklerini, paralarını, cep telefonlarını ve cüzdanlarını yağmaladıklarını tespit etmişti.

Elebaşılığını eğlence mekanı sahiplerinin yaptığı 5 organize suç örgütünce, 93'ü yabancı uyruklu 133 kişinin mağdur edildiği belirlenmişti.

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