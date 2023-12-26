Kadıköy'de bir bina, kontrollü yıkımı yapılırken kısmen çöktü
Enkaz altında kalan bir işçi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 15:07, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 15:07
Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan işçi kurtarıldı.
Caferağa Mahallesi Neşe Sokak'ta kontrollü yıkım çalışması yürütülen binanın bir kısmında çökme meydana geldi.
Çökme sonucu bir işçi enkaz altında mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Enkaz altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralı işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.