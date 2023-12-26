Ankara'da planlı elektrik kesintisi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bazı bölgelerde perşembe günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 15:39, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 15:37
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile planlı bakım ve iyileştirme çalışması gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, 28 Aralık'ta (perşembe) 10.00-17.00 saatleri arasında Ayvaşık Mahallesi Şair Hasan Hüseyin Yurdabak Caddesi ile 10.00-15.00 saatleri arasında Alparslan Türkeş Bulvarı, Acısu Mahallesi, Ayvaşık Mahallesi, Yukarı Sanayi Bölgesi Saraybosna Caddesine elektik kesintisi uygulanacak.