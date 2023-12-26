Ankara'da planlı elektrik kesintisi

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile planlı bakım ve iyileştirme çalışması gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 28 Aralık'ta (perşembe) 10.00-17.00 saatleri arasında Ayvaşık Mahallesi Şair Hasan Hüseyin Yurdabak Caddesi ile 10.00-15.00 saatleri arasında Alparslan Türkeş Bulvarı, Acısu Mahallesi, Ayvaşık Mahallesi, Yukarı Sanayi Bölgesi Saraybosna Caddesine elektik kesintisi uygulanacak.