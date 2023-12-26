İzmir'de okula 'Esat Oktay Yıldırım' ismi verilmesine inceleme
Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir'de okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı.
Bakanlık tarafından 'İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesine' ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler
üzerine Bakanlığımızca gerekli inceleme yapılmıştır.
Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle
birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar
göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek
bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.
Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan
bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz
mümkün değildir.
Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak
için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.
Bu bağlamda "Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"ne
göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.