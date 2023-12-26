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İzmir'de okula 'Esat Oktay Yıldırım' ismi verilmesine inceleme

Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir'de okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 15:46, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 15:48
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İzmir'de okula 'Esat Oktay Yıldırım' ismi verilmesine inceleme

Bakanlık tarafından 'İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesine' ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler üzerine Bakanlığımızca gerekli inceleme yapılmıştır.

Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir.

Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Bu bağlamda "Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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