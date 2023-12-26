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Milli savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu birkaç hafta içinde yapacak

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu birkaç hafta içinde yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 16:06, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 16:07
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Milli savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu birkaç hafta içinde yapacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN'ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor.

KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

Yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN'ın birkaç hafta içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

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