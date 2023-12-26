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İstanbul'da 600 bin riskli yapı kentsel dönüşüm kapsamında

Yüz yılın kentsel dönüşüm projesiyle yenilenecek İstanbul'da hemen her ilçede çalışmalar sürüyor. Çalışmaların hızını sit alanları, kaçak yapılar ve maliklerin anlaşmaları belirliyor. Yerel yönetimlerin desteği de ilçelerde süren kentsel dönüşüm çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Haber Giriş : 26 Aralık 2023 16:13, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 16:14
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İstanbul'da 600 bin riskli yapı kentsel dönüşüm kapsamında

İstanbul'daki 600 bin riskli yapının dönüşümü için iki yakada da çalışmalar sürüyor. Çalışmalar her ilçede farklı aşamada ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda Adalar sit alanı, Ataşehir'de ise riskli yapı yok. Kadıköy ve Kartal'da 5 bin riskli yapı bulunurken, Sancaktepe ve Çekmeköy'de de 3 bini aşkın yapıda dönüşüm sürüyor.

Beykoz'da en büyük proje olan Tokatköy'de dönüşümün yüzde 40'ı tamamlandı.

Tuzla'da riskli 9 bin 419 bağımsız alanda kentsel dönüşüm yapılacak. Ümraniye'deki yapıların yüzde 35'i yenilenecek. Şu ana kadar 3 bin 294 binanın dönüşümü tamamlandı.

Üsküdar'da 30 binden fazla bağımsız birim dönüştürüldü, 2 bin 18 yapının projesi devam ediyor.

Maltepe'de riskli 4 bin 461 binadaki çalışmalar sürüyor. Pendik'te ise 142 bin metrekarelik alan kentsel dönüşüm kapsamında.

Avrupa yakasında dönüşüm hız kazandı

İstanbul'un Avrupa yakasında da dönüşüm hız kazandı. Kentsel dönüşümde öne çıkan ilçelerden olan Avcılar'da ise 1967 bina yenilendi.

Bağcılar'da hedef 4 bin 500 binanın yenilenmesi. Bahçelievler'de de 23 bine yakın riskli binadan 8 bin 900'ü dönüştü. İlçede acil yıkılması gereken 150 bina bulunuyor.

Bakırköy'de 199 riskli yapıdan 67'si için tahliye kararı çıktı. Toplam 11 bin 594 yapı dönüştürülecek. Beşiktaş'ta da 603 riskli yapı yıkıldı.

Eyüpsultan'da yaklaşık 20 bin konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Beyoğlu'da 2 blok ve 937 dairede çalışmalar devam ediyor. Esenyurt'ta 2 bin 508, Beylikdüzü'nde ise bin 73 yapı yenilenecek. Büyükçekmece'de bin 52 bina yıkıldı. Gaziosmanpaşa'da 4 bin 661 yapı dönüşecek. Küçükçekmece'de 7 bini aşkın alanın 6 bin 709'unda yıkımı yapıldı.

Silivri'de ise 408 bina yıkıldı, 59 binaya ilişkin mahkeme süreci devam ediyor.

İstanbul'un dönüşümünde yerel yönetimler de etkili. Başakşehir'de riskli yapı oranı yüzde 50'den 13'e düştü. Esenler'de 60 bin konut dönüştürüldü,40 bin konutun çalışması devam ediyor. Kağıthane'de tespit edilen alanların yüzde 60 yenilendi. Zeytinburnu'nda yaklaşık 3 bin konutun dönüşümü sağlandı. Sultanbeyli'de bin 473 yapı yerel yönetim desteğiyle yenilenecek. Sarıyer'de ise çalışmalar sit alanı olması nedeniyle aksıyor.

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