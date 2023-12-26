Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks otomobiller polis otosu oldu
Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks otomobiller polis otosu oldu
3 Ay Ertelemeli 60.000 TL Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 60.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi Genel Kurul'da
Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi Genel Kurul'da
Dolarda yeni zirve: 29,34 TL
Dolarda yeni zirve: 29,34 TL
Somali Cumhurbaşkanının oğluna istenen ceza belli oldu
Somali Cumhurbaşkanının oğluna istenen ceza belli oldu
Yılın son kabine toplantısında gündem ekonomi
Yılın son kabine toplantısında gündem ekonomi
Ülke genelinde ilk 'ortak yazılı sınavlar' tamamlandı
Ülke genelinde ilk 'ortak yazılı sınavlar' tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Bir rakam yok
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Bir rakam yok
İzmir'de okula 'Esat Oktay Yıldırım' ismi verilmesine inceleme
İzmir'de okula 'Esat Oktay Yıldırım' ismi verilmesine inceleme
YÖK, Gastronomi Enstitüsü kuruyor
YÖK, Gastronomi Enstitüsü kuruyor
Yılmaz: Enflasyonda aylık bazda düşüşler başladı
Yılmaz: Enflasyonda aylık bazda düşüşler başladı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' açıklaması
'İkinci el fiyatları yüzde 20 düştü, hayat normale döndü'
'İkinci el fiyatları yüzde 20 düştü, hayat normale döndü'
2024'te kaç gün resmi tatil var?
2024'te kaç gün resmi tatil var?
Devlet Bahçeli: Biz Meclis'te terörist istemiyoruz!
Devlet Bahçeli: Biz Meclis'te terörist istemiyoruz!
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Türk Eğitim-Sen: 71 ilde 66 bin 780 ücretli öğretmen çalıştırılıyor
Türk Eğitim-Sen: 71 ilde 66 bin 780 ücretli öğretmen çalıştırılıyor
Cevdet Yılmaz: KKM'den çıkışlar aşamalı olarak devam edecek
Cevdet Yılmaz: KKM'den çıkışlar aşamalı olarak devam edecek
MİT, PKK'nın sorumlusu Mehmet Sefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sorumlusu Mehmet Sefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
Konut fiyatlarında düşüş sürer mi?
Konut fiyatlarında düşüş sürer mi?
Yüzde 25'e uyan çok olmadı davalar patladı
Yüzde 25'e uyan çok olmadı davalar patladı
Köpek terörüne bireysel tedbir, 'köpeksavar' satışlarında büyük artış var
Köpek terörüne bireysel tedbir, 'köpeksavar' satışlarında büyük artış var
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Milli oyun firması Candy Crush'ı tahtından etti
Milli oyun firması Candy Crush'ı tahtından etti
GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Borsada manipülasyon şüphesi
Borsada manipülasyon şüphesi
Bakan Tunç: Sıfatı ne olursa olsun şehit ailelerine hakaret edenlere taviz verilmeyecek
Bakan Tunç: Sıfatı ne olursa olsun şehit ailelerine hakaret edenlere taviz verilmeyecek
2024 yılı bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
2024 yılı bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
Yaralanan 15 asker ambulans uçakla Ankara'ya getirildi
Yaralanan 15 asker ambulans uçakla Ankara'ya getirildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Bir rakam yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz toplantısını gerçekleştirecek. İnşallah en kısa sürede açıklamayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 16:18, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 16:19
Yazdır
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Bir rakam yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Asgari ücrette 3'üncü toplantı ne zaman olacak" sorusu üzerine Bakan Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı" sorusuna ise, "Bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" cevabını verdi

Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin ise, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz, en kısa sürede biz hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber