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Somali Cumhurbaşkanının oğluna istenen ceza belli oldu

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 16:55, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 18:42
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Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna yönelik hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Öte yandan müşteki Öznur Göçer'in daha öncesi beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık'taki ifadesinde ise 'bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını' söylediği kaydedildi.

Fatih'te 30 Kasım tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu'na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023'de Türkiye'den ayrıldığı tespit edilmişti.

Şüphelinin ifadesine yer verildi
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli Mohamud'un ifadesine yer verilen iddianamede, olay hakkında kendisinin bir kusurunun olmadığını, olayın motosiklet sürücüsünün dönüş olmayan yolda dönmeye çalışmasından dolayı meydana geldiğini söylediği aktarıldı.
Şüpheliye ait alkol muayene raporuna da yer verilen iddianamede, 0.00 promil ölçüm yapıldığı, ayrıca Göçer'den alınan kan örneklerinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği, gelen raporda ise kanda alkol bulunmadığı, sistematiklerindeki uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda şüphelinin asli kusurlu, Göçer'in ise tali derecede kusurlu olduğu belirtildi.

Göçer'in eşi herhangi bir şikayetinin bulunmadığını söylediği aktarıldı
Hazırlanan iddianamede, müşteki Öznur Göçer'in 13 ve 15 Aralık tarihlerinde alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık'taki ifadesinde ise 'bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını' söylediği kaydedildi.

6 yıla kadar hapis talebi
Hazırlanan iddianamede şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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