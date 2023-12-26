Ücretli öğretmen araştırması: 6 bin 654'ü ön lisans mezunu
Ücretli öğretmen araştırması: 6 bin 654'ü ön lisans mezunu
3 Ay Ertelemeli 60.000 TL Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 60.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yargıtay'dan emsal karar: Muhtar tebligatı götürmekle sorumlu değil
Yargıtay'dan emsal karar: Muhtar tebligatı götürmekle sorumlu değil
Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi TBMM'den geçti
Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi TBMM'den geçti
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarını düşürecek adım
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarını düşürecek adım
Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks otomobiller polis otosu oldu
Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks otomobiller polis otosu oldu
Dolarda yeni zirve: 29,34 TL
Dolarda yeni zirve: 29,34 TL
Somali Cumhurbaşkanının oğluna istenen ceza belli oldu
Somali Cumhurbaşkanının oğluna istenen ceza belli oldu
Yılın son kabine toplantısında gündem ekonomi
Yılın son kabine toplantısında gündem ekonomi
Ülke genelinde ilk 'ortak yazılı sınavlar' tamamlandı
Ülke genelinde ilk 'ortak yazılı sınavlar' tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Bir rakam yok
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Bir rakam yok
İzmir'de okula 'Esat Oktay Yıldırım' ismi verilmesine inceleme
İzmir'de okula 'Esat Oktay Yıldırım' ismi verilmesine inceleme
YÖK, Gastronomi Enstitüsü kuruyor
YÖK, Gastronomi Enstitüsü kuruyor
Yılmaz: Enflasyonda aylık bazda düşüşler başladı
Yılmaz: Enflasyonda aylık bazda düşüşler başladı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' açıklaması
'İkinci el fiyatları yüzde 20 düştü, hayat normale döndü'
'İkinci el fiyatları yüzde 20 düştü, hayat normale döndü'
2024'te kaç gün resmi tatil var?
2024'te kaç gün resmi tatil var?
Devlet Bahçeli: Biz Meclis'te terörist istemiyoruz!
Devlet Bahçeli: Biz Meclis'te terörist istemiyoruz!
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Cevdet Yılmaz: KKM'den çıkışlar aşamalı olarak devam edecek
Cevdet Yılmaz: KKM'den çıkışlar aşamalı olarak devam edecek
MİT, PKK'nın sorumlusu Mehmet Sefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sorumlusu Mehmet Sefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
Konut fiyatlarında düşüş sürer mi?
Konut fiyatlarında düşüş sürer mi?
Yüzde 25'e uyan çok olmadı davalar patladı
Yüzde 25'e uyan çok olmadı davalar patladı
Köpek terörüne bireysel tedbir, 'köpeksavar' satışlarında büyük artış var
Köpek terörüne bireysel tedbir, 'köpeksavar' satışlarında büyük artış var
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Milli oyun firması Candy Crush'ı tahtından etti
Milli oyun firması Candy Crush'ı tahtından etti
GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Borsada manipülasyon şüphesi
Borsada manipülasyon şüphesi
Bakan Tunç: Sıfatı ne olursa olsun şehit ailelerine hakaret edenlere taviz verilmeyecek
Bakan Tunç: Sıfatı ne olursa olsun şehit ailelerine hakaret edenlere taviz verilmeyecek
2024 yılı bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
2024 yılı bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 20:22, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 20:29
Yazdır
Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55. maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Tekliften, verilen önergenin kabul edilmesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine yönelik madde, tekliften çıkarıldı.

Teklifin, çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesine ilişkin 55. maddesi kabul edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber