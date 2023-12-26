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'Doğuma geldikleri hastanede bebeklerini kaybettiler' iddiasına soruşturma başlatıldı

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, bir kadının doğum için gittiği hastanede bebeğini kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 18:26, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 19:04
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Gamze Çağlar sabah saatlerinde doğum sancısı sebebiyle eşi Ali Çağlar ile birlikte Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne geldi. Hastanenin acil kısmından giren Gamze Çağlar, bir süre sıra bekledi. Hastanede durumunun acil olduğunu belirten kadın, bir süre daha sıra bekledikten sonra ameliyata alındı. Ameliyatta Gamze Çağlar'ın karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Anne karnında yaşamını yitiren kız bebeğe "Elisa" isminin konulmasının planlandığı ifade edildi.

Acı haberi alan Gamze Çağlar'ın eşi Ali Çağlar ise "Sabah geldiğimizde bebeğimiz yaşıyordu. Hastaneye getirdim. 2 saat burada bekledik. Şikayetçi olacağım" dedi.

Soruşturma başlatıldı

Bolu Valiliği'nin talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, hastane hakkında idari soruşturma başlattı. Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde yaşanan bahsi geçen olaya dair iddialarla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce, süreç yakından ve titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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