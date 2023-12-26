İyi Parti'nin ittifaksız seçim kararı 2028'i hedefliyor

İyi Parti'de yerel seçim çalışmaları 'hür ve müstakil' sloganı çerçevesinde sürüyor...

Edinilen bilgiye göre, ittifaksız seçim kararı 2028'de yapılması planlanan genel seçime uzanan bir strateji olarak görülüyor.

İyi Parti oy oranını önce koruyup sonrasında arttırarak öncelikle ana muhalefet partisi konumuna yükselmeyi hedefliyor.

Aday belirleme süreci devam ediyor

İyi Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenme süreci de devam ediyor.

Şimdiye kadar 4 büyükşehir, 11 il ve 100'ün üzerinde ilçe ve belde belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı.

Ocak ayında önce İstanbul ardından Ankara büyükşehir adaylarının açıklanması planlanıyor.

İki büyükşehir için gösterilecek adaylar için özel bir tanıtım programı düzenlenebileceği ifade ediliyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye başkan adaylarını tanıttığı il gezilerini sürdürecek. Bu kapsamda, Akşener'in bir sonraki durağı Aksaray olacak.

15 Ocak itibarıyla partililer sahada olacak

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, 15 Ocak itibarıyla Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı üyeleri ile milletvekilleri kendi seçim bölgelerinde destek için sahada olacak.

Yarınki Meclis grup toplantısında da Ankara'nın bazı ilçelerinin belediye başkan adaylarının açıklanmasının planlandığı belirtiliyor.