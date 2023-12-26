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Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kafaları karıştırdı

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün birkaç ay arayla Gemlik ile ilgili yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Gemlik'te yapılan çalıştayda konuşan Görür, "Canlı kıpır kıpır fayların geçtiği minimum 25 tane il var. Neyi nereye taşıyacağız? Dolayısıyla Gemlik'i, İstanbul'u nereye taşıyacağız? Marmara Bölgesi'ni nereye taşıyacağız? Tekirdağ, Denizli'yi nereye taşıyacağız? Bu iş garip bir şey. Bu biraz da cehalet. Bunları dile getirenler cahil" ifadelerine yer verdi. Görür'ün iki hafta önce bir televizyon programında ise Gemlik'in muhakkak taşınması gerektiğini söylemesi akıllarda soru işareti oluşturdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 21:55, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 22:14
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Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kafaları karıştırdı

Gemlik Belediyesi öncülüğünde İstanbul Planlama Ajansı ve TMMOB katkılarıyla Marmara Depremine Gemlik'ten Bakış ve Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı'na katılan Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'ün 6 ay aralıkla Gemlik için söyledikleri kafaları karıştırdı. Temmuz ayı ortasında yapılan çalıştayda Görür, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi size sevindirici bir haber vereyim. Yapılan çalışmalar 1999 depreminden sonra özellikle, 2003 yıllarında Almanlar, Amerikalılar ve bizim Türkiye'den arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada, Değirmendere Fayı veya Kuzey Anadolu Fayının o kesimi kırılıp 1999 depremlerini ürettikten sonra bu Geyve Fayı üzerinde büyük ölçüde İznik'e gelinceye kadar bu ana fayın stresini azalttı".

"Bir KHK ile birlikte Gemlik taşınıyor haberleri çıkmıştı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gemlik taşınabilir mi? Bir kent bir KHK ile taşınabilir mi?" sorusunu da aynı çalıştayda cevaplandıran Görür, "Gemlik'i taşıyalım ama Gemlik gibi çok yer var. Türkiye'de doğrudan doğruya aktif fayların üzerinde gelişmiş dibinden aktif canlı kıpır kıpır fayların geçtiği minimum 25 tane il var. Neyi nereye taşıyacağız? Dolayısıyla Gemlik'i taşıyalım, İstanbul'u nereye taşıyacağız? Marmara Bölgesi'ni nereye taşıyacağız? Tekirdağ, Denizli'yi nereye taşıyacağız? Bu iş garip bir şey. Bu birazda cehalet. Bunları dile getirenler cehalet" ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga'nın 'Az önce konuştum' televizyon programına 2 hafta önce konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, burada Gemlik ile ilgili yaptığı açıklamada ise "Hükümetimiz, bunu öngörmüş. Galiba bir yasada çıkartmışlar. Gemlik'i taşımaya karar vermişler. Sonra siyasi bir takım şeyler çalışmış, o işten vazgeçmişler, durmuşlar. Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Gemlik hem fayın üzerinde yani Geyve- İznik - Gemlik gelen Kuzey Anadolu Fayının güney kolu üzerinde tam oturuyor. Oturduğu yerde kumul. Alüvyal dolgu, deniz kumu ile dolu. Yani kurtulma şansı yok. Bence orada tek katlı zayıf evler olsaydı hadi bir bakıma. Belki de bir zaman bilindiği için öyle fazla yüksek yerlerin dışında bazı yerlerde var. Şimdi rant modasına uyup, oralarda yükselmeye kalkar. Gemlik, güney kolun deprem üretmesi halinde hiç kalmaz. Yani orası bir şekilde biter. Onun için Armutlu yarım adasına veya güneyine, o yüksek yerlere sağlam yerlere burayı taşımak lazım. Hükümetin burayı tahliye etme kararı doğrudur. Kim bunu engellediyse, yanlış yapmıştır" şeklide konuştu.

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