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Bodrum'da belediyenin yılbaşı etkinlikleri iptal edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi'nce yılbaşında yapılması planlanan konser ve etkinlikler Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler dolayısıyla iptal edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 23:46, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 23:48
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Bodrum'da belediyenin yılbaşı etkinlikleri iptal edildi

Bodrum Belediyesi organizatörlüğünde gerçekleşmesi planlanan yeni yıl kutlama etkinlikleri, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler dolayısıyla iptal edildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla 1 Ocak Pazartesi gününe kadar tüm etkinlikler iptal edildi. Bu kapsamda iptal edilen etkinlikler şu şekilde belirtildi:

27 Aralık Çarşamba- Uluslararası Yabancılara Yılbaşı Partisi

28 Aralık Perşembe- Bodrum Belediyesi Personeli Yılbaşı Kutlaması

31 Aralık Pazar- Yılbaşı Konserleri (Aykoç Bad- Bora Gencer- Norm Ender- Yüksek Sadakat)

Başkan Ahmet Aras, yaptığı açıklamada her türlü festival, etkinlik, açılış, kültür ve sanat faaliyetlerine ara verdiklerini belirterek, "Şehitlerimizin anısına saygı şiarıyla yeni yıl kutlama etkinliklerimizi gerçekleştirmeme kararı aldık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

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