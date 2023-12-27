27 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları
27 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret edecek.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.30)
2- TBMM'den
- İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup toplantıları yapılacak.
- Genel Kurulda, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/10.30/09.15/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Litvanya'nın Wolves Vilnius ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası; Çankaya Üniversitesi-Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor, Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın, Beşiktaş-Emlak Konut ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Alagöz Holding maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/14.00/Antalya/14.30/Kayseri/18.30/İstanbul/14.30/20.00)
3- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Halkbank ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Ankara/17.00)
4- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur ilk maçları Aksaray Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa müsabakasıyla tamamlanacak.
(Aksaray/17.00)