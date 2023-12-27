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27 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

27 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 00:01, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 00:04
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27 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.30)

2- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/09.15/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Litvanya'nın Wolves Vilnius ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası; Çankaya Üniversitesi-Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor, Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın, Beşiktaş-Emlak Konut ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Alagöz Holding maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/Antalya/14.30/Kayseri/18.30/İstanbul/14.30/20.00)

3- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Halkbank ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00)

4- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur ilk maçları Aksaray Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa müsabakasıyla tamamlanacak.

(Aksaray/17.00)

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