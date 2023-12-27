Düzce'de boğazına yiyecek takılan kişi arkadaşının Heimlich manevrasıyla kurtuldu

Volkan Bıçakçı, bir süre sonra iş yerinden ayrılırken, Selahattin İliksiz'in nefes alamadığını fark etti.

Bu sırada aynı ilçede bir iş yerinde görevli özel güvenlik görevlisi arkadaşı Volkan Bıçakçı, İliksiz'i ziyarete geldi.

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