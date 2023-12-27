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MİT, PKK'nın yöneticilerinden Zeynep Eyver'i etkisiz hale getirdi

MİT, Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK-HPJ sözde yöneticilerinden Zeynep Eyver'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 09:45, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 09:54
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MİT, PKK'nın yöneticilerinden Zeynep Eyver'i etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK-HPJ Sözde Sorumlusunu Etkisiz Hale Getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK-HPJ (Kadın Savunma Güçleri) sözde komutanı Aryen Are kod Zeynep EYVERİ'yi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, güncel olarak İran-Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumlu olan PKK/KCK-HPJ (Kadın Savunma Güçleri) sözde komutanı Aryen Are kod Zeynep EYVERİ'nin, Irak/Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

TSK Personeline Yönelik Eylem Yapılması Talimatı Veriyordu

PKK/KCK'nın kadın yapılanması içerisinde önemli bir konumda bulunan Zeynep EYVERİ, Kuzey Irak'taki TSK personeline yönelik saldırı planlarını yapmakta ve kadın örgüt mensuplarının oluşturduğu saldırı planlarına yönelik eğitimler vermekteydi.
MİT, TSK personeline yönelik eylemleri koordine eden terörist EYVERİ'ne operasyon yapma kararı aldı.

Sınır Ötesi'nde Nokta Operasyon

PKK/KCK-HPJ komutanı Aryen Are kod Zeynep EYVERİ'nin yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi. Irak'ın kuzeyindeki askeri üslerimize yönelik eylem planlamalarında bulunan Zeynep EYVERİ, harekete geçemeden MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak'ta gerekse Suriye'de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.

Aryen Are kod Zeynep EYVERİ Kimdir?

Aryen Are kod Zeynep EYVER, 2005 yılında, İran'dan örgüt saflarına katıldı. İran-Irak sınır hattındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derece sorumlu örgüt yöneticisi konumunda bulunan Aryen Are kod Zeynep EVER son olarak PKK/KCK-HPJ sözde Komutanı olarak faaliyet gösteriyordu.


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