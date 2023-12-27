İstediği durakta inemeyince otobüsü kurşunladı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs seyir halindeyken durak dışı inmek isteyen şahıs, şoförden ret cevabı aldı. Bunun üzerine sinirlenen şahıs, bir sonraki durakta indi. Otobüsün hareket etmesiyle birlikte, otobüse ateş eden şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.