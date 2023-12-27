Borsa günü düşüşle tamamladı

31 bin kişi şikayet etti: RTÜK o diziyi mercek altına aldı
31 bin kişi şikayet etti: RTÜK o diziyi mercek altına aldı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücret için kritik toplantı başladı
Asgari ücret için kritik toplantı başladı
Mahkemeden ibretlik karar: Bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşacak
Mahkemeden ibretlik karar: Bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşacak
Ergün Atalay: Toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz
Ergün Atalay: Toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
2023'te en çok arsa aranan il?
2023'te en çok arsa aranan il?
Erdoğan: 36 saatte 54 terörist yok edildi
Erdoğan: 36 saatte 54 terörist yok edildi
Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Bakan Güler: 59 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler: 59 terörist etkisiz hale getirildi
Somali liderinin oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu
Somali liderinin oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu
Gemlik depremi Marmara fay hattını rahatlatmadı
Gemlik depremi Marmara fay hattını rahatlatmadı
Asgari ücret toplantısı Beştepe'de olacak, Erdoğan taraflarla bir araya gelecek
Asgari ücret toplantısı Beştepe'de olacak, Erdoğan taraflarla bir araya gelecek
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: Bindiğiniz dalı kesmeyin
Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: Bindiğiniz dalı kesmeyin
Memur ve emeklisinin maaş zammı haftaya belli olacak
Memur ve emeklisinin maaş zammı haftaya belli olacak
MİT, PKK'nın yöneticilerinden Zeynep Eyver'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın yöneticilerinden Zeynep Eyver'i etkisiz hale getirdi
Türkiye'nin gözü yılın son Kabine Toplantısı'nda
Türkiye'nin gözü yılın son Kabine Toplantısı'nda
Çalışan emeklinin gözü SGK'da: 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak
Çalışan emeklinin gözü SGK'da: 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak
6 büyükşehirle temayüle devam
6 büyükşehirle temayüle devam
Meclis ABD'yi bekleyecek
Meclis ABD'yi bekleyecek
AYM, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı
AYM, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı
Ücretli öğretmen araştırması: 6 bin 654'ü ön lisans mezunu
Ücretli öğretmen araştırması: 6 bin 654'ü ön lisans mezunu
Yargıtay'dan emsal karar: Muhtar tebligatı götürmekle sorumlu değil
Yargıtay'dan emsal karar: Muhtar tebligatı götürmekle sorumlu değil
Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi TBMM'den geçti
Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi TBMM'den geçti
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarını düşürecek adım
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarını düşürecek adım
Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks otomobiller polis otosu oldu
Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks otomobiller polis otosu oldu
Dolarda yeni zirve: 29,34 TL
Dolarda yeni zirve: 29,34 TL
Somali Cumhurbaşkanının oğluna istenen ceza belli oldu
Somali Cumhurbaşkanının oğluna istenen ceza belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 7.260,44 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 18:29, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 18:29
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 66,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,64, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,93 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, toptan stoklar, Japonya'da sanayi üretiminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 ve 7.000 puanın destek, 7.300 ve 7.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber