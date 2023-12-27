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Brent petrolün varil fiyatı 80,84 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,84 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 10:00, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 10:08
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Dün 81,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,85 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 azalışla 80,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,47 dolardan alıcı buldu.

Kızıldeniz'deki gelişmeler petrol fiyatları üzerindeki etkili olmaya devam ediyor.

Yemen'deki Husilerin İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını açıklamasının ardından, aralarında İngiliz enerji şirketi bp'nin de bulunduğu birçok şirket güvenlik gerekçesiyle Kızıldeniz'deki seferlerini askıya almıştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün Telegram hesabından yaptığı açıklamada ise Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi roketlerle hedef aldıklarını, İsrail'e ait askeri noktalara da insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı da X sosyal medya hesabından bir paylaşımda, Kızıldeniz'de insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesi düşürdüğünü bildirdi.

Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar küresel tedarik zinciri krizi yaşanabileceği endişelerini artırırken, sorunun enerji sevkiyatlarını da kapsayacak şekilde genişleyebileceği ihtimali fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Öte yandan, gelecek yılın ilk çeyreğinde beklenen arz fazlalığı endişeleri ise fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,91 ile 81,11 dolar aralığının direnç, 80,71 ile 80,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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