Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 10:33, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 10:30
Onur Soğancı idaresindeki otomobil, Kadirli-Kozan kara yolu Aydınlar köyü yakınlarında, K.Z'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Onur Soğancı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.