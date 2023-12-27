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Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
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Memur ve emeklisinin maaş zammı haftaya belli olacak

Memur ve memur emeklisinin maaş zammı, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66 olurken, maaşlarda yüzde 50 civarında bir artış öngörülüyor. En düşük memur maaşının ise 33 bin liraya çıkması bekleniyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 10:29, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 10:30
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Memur ve emeklisinin maaş zammı haftaya belli olacak

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin bu hafta açıklanması bekleniyor. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü ise 2023 yılı aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı netleşecek.

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti.

Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

"Yüzde 50 civarında artış bekleniyor"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'e konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti;

Memur ve emeklisinin toplu sözleşmeye göre maaş artışları belirleniyor. 7 Dönem Toplu Sözleşmesinde memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 enflasyon farkı var. 5 aylık TÜFE oranı yüzde 33,66 oranında gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil olmak üzere maaş artışlarının yüzde 45 olması netleşti buna bir de aralık ayı TÜFE'si ilave edilecek.

"En düşük memur maaşı 33 bin lira seviyesine çıkacak"

SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış öngörülüyor. Memur ve emeklilerine artışın ise yüzde 50 civarında olması bekleniyor.

Yüzde 50'lik artışla birlikte yaklaşık olarak şu anda 22 bin lira seviyesinde olan en düşük devlet memuru maaşı 33 bin lira seviyesine çıkacak. En düşük emekli devlet memuru maaşı 9 bin 876 liradan 14 bin 814 lira seviyelerine çıkacak.

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