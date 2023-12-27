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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 5 bin 2 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 5 bin 2 liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 16:47, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 16:47
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 5 bin 2 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 5 bin 2 lira, en yüksek 2 milyon 23 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 azalışla 2 milyon 5 bin 2 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 16 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 1 milyar 13 milyon bin 613,03 lira, işlem miktarı ise 518,09 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 26 milyon 884 bin 682,21 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Zirve Değerli Madenler Ticaret ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.016.000,002.130,30
En Düşük2.005.002,002.047,00
En Yüksek2.023.000,002.137,00
Kapanış2.005.002,002.131,00
Ağırlıklı Ortalama2.010.025,982.060,65
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.013.001.613,03
Toplam İşlem Miktarı (Kg)518,09
Toplam İşlem Adedi24

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