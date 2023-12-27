Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 8 terör örgütü mensubu yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte son bir haftada, terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanması ile aranan şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaları sırasında 1'i terör örgütü PKK, 7'si FETÖ üyesi 8 kişiyi yakaladı.

Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.