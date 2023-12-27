Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2024/1 dönemi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 2-31 Ocak 2024, tekrar katılacaklar için 1-15 Mart 2024 olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.