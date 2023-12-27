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FETÖ'nün 'gaybubet evi'nde yakalanan 4 sanık hakim karşısına çıktı

İstanbul'da FETÖ'ye ait "gaybubet evi" olarak tabir edilen adreste yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 12:20, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 12:21
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FETÖ'nün 'gaybubet evi'nde yakalanan 4 sanık hakim karşısına çıktı

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Selman ve Nur Gülen tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Bekir Öztürk ve Mine Öztürk de duruşmaya SEGBİS'le bağlandı.

Kimlik tespiti sonrası savunma yapan sanık Selman Gülen, örgütsel iletişim ve faaliyeti olmadığını savunarak, evinde ele geçirilen paraların kayınpederi olan sanık Bekir Öztürk'e ait olduğunu öne sürdü.

Yaşadıkları evin cezaevinden tahliye olmadan önce ailesinin yaşadığı ev olduğunu belirten Gülen, ele geçirilen dijital materyalin 2016'dan öncesine ait olduğunu savundu.

Sanık Gülen, FETÖ ile bir irtibatının olmadığını iddia ederek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanık Nur Gülen de eşi olan sanık Selman Gülen hakkında yakalama kararı olduğunu bilmediğini öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Selman Gülen'in dosyasının ayrılarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, haklarında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan sanıklar Nur Gülen, Bekir Öztürk ve Mine Öztürk'ün, adres kayıtlarının İzmir'de bulunmasına rağmen Sancaktepe'deki "gaybubet evi"nde saklandıkları anlatılıyor.

Sanıklardan Selman Gülen'in 2018 yılında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapse mahkum edildiği aktarılarak, cezasının infaz edilmesinin ardından sanığın 7 Haziran 2022'de de cezaevinden tahliye edildiği belirtiliyor.

Tahliyesinden bu zamana kadar herhangi bir adres kaydı bulunmayan Selman Gülen'in, Sancaktepe'deki adreste saklandığının belirlendiği aktarılan iddianamede, sanığın tahliyesinin ardından topluma karışmadığı, örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda "gaybubet evi"nde kalmaya devam ettiği, yaşamsal faaliyetlerini karşılayacak ekonomik gelirleri sağlayıcı bir işte çalışmadığı aktarılıyor.

Sanık Nur Gülen'in örgütün sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptığı kaydedilen iddianamede, sanığın örgüt yöneticilerinin talimatları ile bankacılık finansal işlemleri gerçekleştirdiği, örgüte ait basın yayın organlarına düzenli abonelik ödemeleri yaptığı, hakkında yakalama emri olduğunu bilmesine rağmen ifade vermeyi tercih etmediği belirtiliyor.

Sanık Bekir Öztürk'ün Bank Asya'da hesabının bulunduğu aktarılan iddianamede, FETÖ ile iltisaklı yayınlar yapan bir firmaya 2015-2016 yıllarında düzenli ödemeler yaptığı, Kimse Yok Mu isimli kuruluşa para gönderdiği, kullandığı GSM hattı ile örgütün tepe yöneticileri ile çok sayıda görüşmesinin tespit edildiği anlatılıyor.

Sanık Mine Öztürk'ün ise tanık beyanına göre örgütün mütevelli olarak adlandırdığı yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptığı bilgisi veriliyor.

İddianamede sanıklar Selman Gülen ve Nur Gülen, Bekir Öztürk ve Mine Öztürk'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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