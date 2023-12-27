2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu
Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusunu internet sitesinden yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 12:18, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 12:39
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusunna göre birinci aşama olan ön başvuru tarihi 02 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 8 Ocak 2024 tarihinde sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Yer değiştirme takvimi şu şekilde: