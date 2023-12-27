Operasyon bölgelerine saldırı girişimi engellendi: 4 terörist etkisiz
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 12:47, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 12:48
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, komandoların Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdiği belirtildi.
Bu kapsamda, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık verilmeye devam edileceği vurgulandı.