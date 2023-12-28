Büşra'nın öldüğü kazada yaralanan sürücü tutuklandı

Kaza, dün Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 06 BLD 264 plakalı otomobil, park halinde bulunan 16 TR 950 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Büşra Eryürek'e ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü B.S., Server Gazi Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Taksirle ölüme neden olan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden Büşra Eryürek'in cenazesi ise bugün Çameli ilçesi Kocaova Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.